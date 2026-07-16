Wabash National se stabilise après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles à hauteur de 130 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 juillet - ** Les actions de Wabash National ( WNC.N ), fabricant de remorques, ont reculé d’un cent pour s’établir à 12,63 dollars en pré-ouverture jeudi, après avoir levé davantage de capitaux que prévu ** La société WNC, basée dans l'Indiana, annonce avoir fixé le prix d'une émission privée de 130 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 %, arrivant à échéance le 1er août 2032
** Le prix de conversion initial de 16,75 dollars représente une prime de 32,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** L'action WNC a chuté de près de 6% mercredi pour clôturer à 12,64 $, après que la société eut annoncé mardi soir une émission de 100 millions de dollars
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour rembourser son contrat de crédit
** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 46%
** Selon les données de LSEG, deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation "acheter" avec des objectifs de cours de 20 et 25 dollars
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