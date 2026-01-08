W. R. Berkley augmente après avoir renforcé son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de l'assureur commercial W. R. Berkley WRB.N augmentent de 1,9 % à 69,76 $

** WRB augmente son programme de rachat d'actions à 25 millions d'actions

** La société a 380 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Quatre courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et trois à "vendre"; PT médian de 74 $ - données compilées par LSEG

** L'action WRB a bondi de 22,4 % en 2025