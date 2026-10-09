vVardis prépare son entrée à Wall Street après avoir triplé ses revenus

vVardis, entreprise suisse spécialisée dans les traitements dentaires non invasifs, a déposé son dossier d'introduction en Bourse aux Etats-Unis après une forte croissance de son activité. Son chiffre d'affaires a atteint 28,6 millions de dollars au premier semestre 2026, contre 9,1 millions un an auparavant, soit une progression de plus de trois fois. Sa perte nette s'est parallèlement réduite, passant de 32,1 millions à 27,8 millions de dollars.

Fondée par les dentistes Haley et Goly Abivardi, la société développe des solutions permettant de traiter les caries à un stade précoce sans intervention invasive. Au 30 juin, ses produits étaient commercialisés auprès de plus de 20 000 cabinets dentaires généralistes aux Etats-Unis, sur un marché estimé à environ 110 000 établissements. Basée à Zoug, vVardis compte notamment OrbiMed, Heartland Dental et des entités affiliées à Apollo Global Management parmi ses investisseurs.

L'opération intervient dans un marché américain des introductions en Bourse devenu plus sélectif, même si les entreprises de santé semblent relativement épargnées par les incertitudes économiques. vVardis prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer ses besoins opérationnels, son fonds de roulement et ses investissements. La société vise une cotation à la Bourse de New York sous le symbole "VVVV", avec notamment Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS et Deutsche Bank parmi les établissements chargés de l'opération.