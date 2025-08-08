Vuzix Corp devrait afficher une perte de 12 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Vuzix Corp VUZI.OQ VUZI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à West Henrietta New York devrait déclarer une augmentation de 49,0% de ses revenus à 1,628 millions de dollars contre 1,09 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Vuzix Corp est une perte de 12 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Vuzix Corp est de 3,00 $, soit environ 30 % de plus que son dernier cours de clôture de 2,10 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 12:26 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)