Thyssenkrupp: les actionnaires ouvrent la voie à l'introduction en bourse de la division navale

( AFP / INA FASSBENDER )

Les actionnaires de Thyssenkrupp ont plébiscité vendredi la scission de sa division navale TKMS, appelée à jouer un rôle accru dans le réarmement européen, ouvrant la voie à son entrée en bourse et initiant la restructuration du conglomérat en crise.

Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en ligne, 99,96% des actionnaires du groupe d'Essen ont voté pour la proposition de la direction du groupe d'Essen de se séparer de TKMS par un "spin-off" (scission).

Concrètement ceux-ci vont se répartir 49% des parts du fabricant de sous-marins et de frégates, tandis que le conglomérat conservera une part majoritaire.

TKMS pourra ensuite être introduite à la Bourse de Francfort, en visant le mois d'octobre en fonction de l'approbation du gendarme financier allemand, a indiqué Volkmar Dinstuhl, membre du directoire du groupe.

L'opération devrait apporter davantage de "visibilité" et de "flexibilité" pour TKMS, afin qu'elle joue "un rôle actif dans la consolidation attendue de l'industrie européenne de la défense", a déclaré vendredi Miguel López, président du directoire de Thyssenkrupp.

TKMS ne représentait qu'environ 6% du chiffre d'affaires du conglomérat en 2024, mais c'est l'une des seules branches à être encore rentable, portée par le dynamisme de ses commandes passées avec plusieurs armées européennes et alliées.

Vers 13H20 GMT, les investisseurs à la Bourse de Francfort récompensaient le titre Thyssenkrupp, en hausse de 3,14% dans un indice MDax gagnant 0,77%.

Au cours de l'assemblée, plusieurs actionnaires ont néanmoins critiqué un mode de gouvernance de la future entreprise trop étroitement lié à la maison mère.

En particulier, le futur conseil de surveillance de TKMS sera majoritairement composé de représentants de Thyssenkrupp.

"Il faut bien plus qu'une indépendance symbolique", a critiqué Henrik Schmidt du fonds d'investissement DWS, comparant la maison-mère à "un capitaine fantôme" qui veut "garder le navire TKMS amarré au port".

Pour Florian Honselmann, de l'association pour la protection des investisseurs, l'assemblée du jour "ne va rien changer au déficit des activités sidérurgiques, le problème central de Thyssenkrupp".

Après deux pertes annuelles consécutives, Thyssenkrupp a annoncé en juin vouloir séparer progressivement tous les secteurs d'activité, qui englobent aussi l'acier, les pièces automobiles, ou les électrolyseurs.