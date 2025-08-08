Le président chinois Xi Jinping se félicite de voir Moscou et Washington travailler à "améliorer leurs relations"

Xi Jinping et Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 9 mai 2025. ( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

Le président chinois Xi Jinping s'est félicité lors d'un entetien téléphonique avec Vladimir Poutine que les États-Unis et la Russie travaillent à améliorer leurs relations, ont rapporté vendredi 8 août les médias d'État chinois.

"La Chine se réjouit de voir la Russie et les États-Unis maintenir le contact, améliorer leurs relations et promouvoir un règlement politique de la crise ukrainienne ", a déclaré Xi Jinping à son homologue russe, selon l'agence de presse officielle Xinhua .

Le président chinois "a souligné que les questions complexes n'ont pas de solutions simples" et a ajouté que "la Chine soutiendra toujours (...) la paix et la promotion des pourparlers ", a également rapporté la télévision publique CCTV .

Une rencontre Trump-Poutine ?

Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump devraient tenir des pourparlers afin de mettre fin à la guerre en Ukraine . Les deux parties ont confirmé que les préparatifs d'un sommet étaient en cours et ont laissé entendre qu'une réunion pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Aucune date ni lieu n'ont pour l'instant été fixés.

Le président russe a informé son homologue chinois de la "situation des contacts et communications récents" entre les Etats-Unis et la Russie, ainsi que de la situation en Ukraine, selon la même source.

Xi Jinping s'est entretenu avec Vladimir Poutine vendredi à la demande du dirigeant russe, a rapporté la CCTV .

La Chine, un allié diplomatique et économique clé de la Russie, n'a jamais dénoncé l'assaut que cette dernière poursuit depuis février 2022 en Ukraine, ni appelé au retrait des troupes russes.

Plusieurs alliés de Kiev considèrent que la relation privilégiée avec Pékin fournit un soutien clé à l'effort de guerre russe , et espèrent voir la Chine faire pression sur Vladimir Poutine pour faire cesser l'offensive en Ukraine.