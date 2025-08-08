Batteries électriques: le nouveau patron de Northvolt veut poursuivre son expansion

( TT News Agency / JONAS EKSTROMER )

Le fabricant américain de batteries Lyten, qui a annoncé jeudi le rachat de l'ensemble des actifs restants du suédois Northvolt, a déclaré qu'il poursuivrait les projets d'expansion de son concurrent en faillite.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dans la ville de Skellefteå, siège de son usine principale Northvolt Ett, Dan Cook, directeur général de Lyten, a dit qu'il allait commencé à réembaucher du personnel dans la foulée.

L'objectif immédiat est de relancer la production à Northvolt Ett, ainsi que dans son centre de recherche et de développement à Västerås (centre), a-t-il indiqué.

"Notre prochaine priorité est de poursuivre les projets d'expansion ", a ajouté M. Cook. "Ce sont des projets essentiels pour notre plan de développement".

Avant de déposer le bilan en mars, Northvolt avait atteint une capacité de production de 16 GWh et prévoyait de considérablement accroître cette capacité.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées, mais Lyten a déclaré jeudi, le jour de l'annonce du rachat, que les actifs avaient été développés grâce à plus de 5 milliards de dollars d'investissements.

L'acquisition a été réalisée avec "une forte décote", a dit Dan Cook à la chaîne SVT.

Le syndic nommé par le tribunal pour gérer la faillite, Mikael Kubu, a souligné, lors de la conférence de presse à Skellefteå, que la transaction devait encore obtenir l'approbation des autorités de régulation.

Il espère finaliser la vente des actifs suédois d'ici octobre.

Fondé en 2016, Northvolt était l'un des plus grands fabricants européens de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, mais il a déposé son bilan en mars en raison d'un ralentissement de la demande, de retards de production et d'une énorme dette.

Lyten avait auparavant déjà acquis plusieurs actifs de Northvolt.

En novembre 2024, l'entreprise a racheté l'usine de fabrication de batteries Cuberg de Northvolt en Californie.

Début juillet, elle a fait main basse sur les activités polonaises du groupe suédois en acquérant la plus grande usine d'Europe de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), destinés à stocker l'énergie solaire et éolienne, à Gdansk.

Lyten a aussi manifesté son intérêt pour le rachat de l'usine de production Northvolt Six, située au Québec (Canada).

Fondée en 2015, Lyten s'est spécialisée dans la technologie lithium-soufre, ne nécessitant pas de nickel, de manganèse, de cobalt ou de graphite, qui ne sont pas extraits ou traités en grandes quantités en Europe ou aux États-Unis.