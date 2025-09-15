VusionGroup – Résultats du 1er semestre 2025 : Forte progression de la rentabilité - Révision à la hausse de la guidance annuelle

> Chiffre d’affaires de 614 M€ et 649 M€ en données ajustées1, +51% vs. S1 2024



> Marge sur coûts variable (MCV) de 165 M€ et 200 M€ en données ajustées1 de +66% vs. S1 2024, soit une MCV en données ajustées1 de 30,8% (+2,9 pts vs S1 2024)



> EBITDA de 73 M€ et 108 M€ en données ajustées1 (+84% vs. S1 2024), soit 16,7% du CA ajusté (+3,0 pts vs S1 2024)



> Résultat net de -10 M€ et 43 M€ en données ajustées1



> Génération de free cash-flow de 192 M€ avec une position nette de trésorerie de 513 M€



> Révision à la hausse des objectifs 2025 :



o 1,5 milliard d’€ de CA en données ajustées1 (vs. 1,4 milliard d’€ précédemment) ;



o Marge d’EBITDA ajusté1 en croissance de +200 à 300bps vs. 2024 (vs. +100 à 200bps précédemment)