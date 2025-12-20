 Aller au contenu principal
Eddy Mitchell et Universal condamnent le détournement antisémite d'un de ses tubes
information fournie par AFP 20/12/2025 à 13:27

Le chanteur Eddy Mitchell sur scène aux 40èmes Victoires de la Musique le 14 février 2025 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le chanteur Eddy Mitchell et son label Universal Music France ont condamné samedi le détournement du tube "Couleur menthe à l'eau" avec des paroles antisémites et négationnistes, lors d'un festival d'un mouvement d'extrême droite en 2023.

Une vidéo, dévoilée par Mediapart, montre un individu détourner le texte de cette chanson d'amour sortie en 1980, lors d'un évènement du mouvement d'extrême droite Égalité & Réconciliation d'Alain Soral, militant raciste et négationniste multicondamné.

Eddy Mitchell et son label "ont demandé le retrait immédiat de cette vidéo et condamnent avec la plus grande fermeté les paroles antisémites et négationnistes d'une extrême gravité que cet individu a substituées aux paroles originales", a écrit Universal Music France dans un communiqué.

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, avait annoncé quelques jours plus tôt faire un signalement au procureur de la République.

"On n'acceptera jamais la banalisation de l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, que soit d'extrême gauche ou d'extrême droite", avait-elle déclaré, estimant que dans ce cas précis, le caractère antisémite ne faisait "aucun doute".

Avec sa voix de crooner, Eddy Mitchell est un des visages de la chanson française. Ses six décennies de carrière ont été marquées par des succès comme "Pas de boogie woogie", "Il ne rentre pas ce soir" ou "Tu peux préparer le café noir".

Agé de 83 ans, il reste actif avec "Amigos", son 40e album sorti l'année passée, mais a dû se résoudre à annuler une tournée prévue à l'été 2025, à cause de soucis de santé.

