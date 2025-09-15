VusionGroup relève sa guidance annuelle, le résultat net ajusté bondit au 1er semestre
15/09/2025
L'EBITDA ajusté s'établit à 108,4 millions d'euros, en hausse de +84% sur un an, représentant 16,7% du chiffre d'affaires ajusté, soit un gain de 3 points de marge. Cette amélioration est portée par une forte progression de la marge sur coûts variables, passée de 27,9% à 30,8% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires semestriel atteint 649 millions d'euros en données ajustées, en croissance de +51% par rapport au premier semestre 2024. Cette performance est tirée par l'Amérique du Nord, notamment grâce à l'accélération des déploiements chez Walmart. À l'inverse, la zone EMEA recule de 17% mais pourrait rebondir au second semestre en raison d'un effet de calendrier sur les livraisons.
Le free cash-flow total généré atteint 192 millions d'euros, contre 203 millions un an plus tôt, du fait d'investissements plus importants. Le free cash-flow opérationnel progresse en revanche fortement à 84 millions d'euros contre 34 millions précédemment. La position nette de trésorerie atteint 513 millions d'euros, en hausse de 120 millions depuis fin décembre 2024.
'Tous les indicateurs sont solides et bien orientés. Nous faisons mieux que prévu au S1 et notre objectif est de faire mieux qu'annoncé pour l'ensemble de l'année 2025', a commenté Thierry Gadou, Président-directeur général.
Le groupe revoit ainsi ses objectifs 2025 à la hausse : le chiffre d'affaires ajusté visé est désormais de 1,5 milliard d'euros (contre 1,4 MdEUR précédemment), soit une croissance annuelle attendue de 50%. L'objectif de marge d'EBITDA ajustée est également relevé, avec une amélioration attendue de +200 à 300 points de base par rapport à 2024, contre une fourchette de +100 à 200 points précédemment. VusionGroup anticipe par ailleurs une génération positive de free cash-flow sur l'ensemble de l'année.
Valeurs associées
|212,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,12%
