VusionGroup : Nouveau contrat, avec Carrefour !
information fournie par EuroLand Corporate 18/02/2026 à 09:59

Signature d’un partenariat stratégique avec Carrefour


Vusion a annoncé ce matin la signature d’un partenariat stratégique avec Carrefour pour digitaliser l’intégralité de ses hypermarchés et de ses supermarchés en France d’ici 2030. Le distributeur français est actuellement engagé dans un plan stratégique, Carrefour 2030, qui vise à accélérer sa croissance, notamment via la modernisation de son parc de magasins et une intégration plus importante de la technologie. Le partenariat porte sur le déploiement de plusieurs solutions, qui combineront à la fois l’infrastructure IoT de Vusion, sa technologie Edgsense (rails connectés) ainsi que l’IA via Captana.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et ainsi que notre objectif de cours de 285,00 € sur le titre.

