VusionGroup modifie son nom commercial en "Vusion"
"Sous sa nouvelle identité, Vusion poursuit son engagement historique en faveur du commerce positif : mettre la technologie au service de l'humain, réduire le gaspillage, renforcer la transparence et améliorer l'expérience en magasin pour tous", affirme la société.
Depuis plus de 3 décennies, elle accompagne à grande échelle les enseignes dans leur modernisation, avec le déploiement de plus de 600 millions d'IoT dans 60 000 magasins, et des partenariats avec plus de la moitié des 100 plus grands distributeurs mondiaux.
