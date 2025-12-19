 Aller au contenu principal
VusionGroup met en place une nouvelle ligne de crédit RCF
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 17:07

VusionGroup annonce avoir utilisé une partie de sa trésorerie excédentaire pour mettre un terme et procéder au remboursement anticipé du crédit syndiqué négocié en décembre 2023, et mis en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF).


Cette nouvelle facilité, d'un montant de 200 millions d'euros, non tirée à la date de signature, assortie d'une clause accordéon de 100 MEUR, présente une maturité de 5 ans avec deux options d'extension d'une durée de 1 an chacune.

La mise en place de ce nouveau financement s'est traduite par une amélioration sensible des conditions financières, reflétant l'amélioration de la qualité du profil de crédit de VusionGroup, tout en renforçant la flexibilité de gestion de sa liquidité.

La société des solutions de digitalisation du commerce a renouvelé la structure sustainability-linked du financement, la marge étant notamment fonction d'indicateurs de performance relatifs par exemple aux objectifs de décarbonation de ses activités.

