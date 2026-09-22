VusionGroup flambe après ses semestriels, les analystes valident

VusionGroup s'enflamme à la Bourse de Paris ( 9,40%, à 128 euros) et signe la meilleure performance du SBF 120 après la publication de ses résultats semestriels marqués par une hausse de la rentabilité et le maintien des perspectives. Dans l'ensemble, les analystes saluent les données dévoilées.

Sur les six premiers mois de l'année, l'Ebitda du leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique a bondi de 48%, à 160 millions d'euros, et l'Ebit a flambé de 82%, à 95,9 millions d'euros. De son côté, le résultat net est passé de 42,8 à 77,4 millions d'euros.

La hausse de l'Ebitda provient de l'amélioration de la marge sur coûts variables et de la progression contenue des charges d'exploitation.

Le chiffre d'affaires, qui était déjà connu, s'est élevé à 839,3 millions d'euros, en hausse de 29%. De leur côté, les prises de commandes, également dévoilées fin juillet, ont atteint 681 millions d'euros, en baisse de 22% par rapport au niveau de fin juin 2025, conformément aux attentes du groupe. Leur baisse est principalement due à un effet de comparaison défavorable après les importantes commandes passées par Walmart l'année dernière.

Vusion a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels et vise une croissance de son chiffre d'affaires ajusté entre 15 et 20% (à taux de change et droits de douane constants), ainsi qu'une expansion de la marge d'Ebitda ajusté de plus de 100 points de base.

L'avis des analystes

Pour Stifel, l'indicateur clé du groupe est l'Ebitda ajusté qui s'est établi à 160 millions d'euros, en hausse de 48%, portant la marge à 19,1%, ce que l'analyste considère comme une très bonne performance. Selon le courtier, l'amélioration de 240 points de base de la marge d'Ebitda s'explique pour moitié par la marge brute et pour moitié par le levier opérationnel.

Pour la banque d'investissement américaine, le titre VusionGroup affiche une décote de 40% par rapport à ses multiples historiques de long terme. Stifel explique que cette décote est due au manque inhabituel de visibilité sur la croissance future des bénéfices, lié à l'achèvement du déploiement d'EdgeSense chez Walmart aux Etats-Unis, alors que les solutions de vision par ordinateur devraient connaître une forte accélération. La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours fixée à 200 euros.

Pour Euroland Corporate, les résultats semestriels sont excellents, en ligne avec les attentes de la société de conseil financier. Cette dernière salue également le maintien des prévisions annuelles. Les analystes sont également à l'achat, mais sont plus ambitieux avec un objectif de 250 euros, soit un potentiel de hausse de 112%.

De son côté, All Invest Securities évoque "une hausse de la rentabilité significative" et souligne que les résultats ne se reflètent pas dans la génération de cash, qui subit les fins de livraison chez Walmart. Cet important client américain avait réalisé de nombreux acomptes qui avaient profité au groupe ces dernières années. Les analystes estiment toutefois que la situation financière reste confortable, avec une trésorerie nette hors IFRS 16 de 41 millions d'euros. Enfin, le prochain catalyseur pour le groupe sera une journée investisseurs programmée le 18 novembre.

Enfin, Bernstein est moins optimiste que les autres avec une recommandation à surperformance, mais une cible abaissée de 180 à 170 euros.