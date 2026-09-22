Paul Cézanne et ses admirateurs exposés à Paris

"Nature morte n°29" du peintre américain Tom Wesselmann, à l'exposition "Cézanne et nous", avant son inauguration au Grand Palais à Paris, le 21 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

C'était "le plus grand de nous tous", a dit Claude Monet en parlant de Paul Cézanne, peintre qui a inspiré de nombreux artistes jusqu'à aujourd'hui, comme l'illustre une exposition foisonnante à Paris.

"Cézanne et nous" propose à partir de mercredi au Grand Palais plus de 170 oeuvres, dont 69 de Paul Cézanne et une centaine de 78 autres artistes "l'ayant regardé".

Cette exposition, qui se tient jusqu'au 17 janvier, s'annonce comme l'un des rendez-vous phares de l'automne à Paris, où elle succède à celle consacrée à Henri Matisse, qui a attiré 560.000 visiteurs.

Paul Cézanne (1839-1906) est considéré comme "un artiste pour artiste" car il a eu "une influence sans pareille" sur les peintres du XXe siècle, résume Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, qui coorganise l'exposition avec le musée d'Orsay, le Centre Pompidou et le Grand Palais. Il est "l'un des pères incontestés de l'art moderne occidental".

Cézanne a pourtant longtemps connu l'échec, peu exposé et raillé par la critique, jusqu'à ce que le marchand d'art Ambroise Vollard ne l'impose.

L'exposition dresse un parallèle entre de célèbres tableaux de Cézanne - des pommes, des baigneuses, des autoportraits ou des paysages de la montagne Sainte-Victoire - et ceux d'artistes des avant-gardes du début du XXe siècle qui se sont revendiqués de lui.

Le tableau "Château noir", du postimpressionniste Paul Cézanne (1839-1906), dans le cadre de l'exposition "Cézanne et nous" avant son inauguration au Grand Palais à Paris, le 21 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

"Il était mon seul et unique maître (...) Il était comme notre père à tous", a ainsi affirmé Pablo Picasso.

Pour Auguste Renoir, "Cézanne n'a qu'à poser une touche de couleur sur une toile pour que ce soit intéressant; ce n'est rien et c'est beau".

Dans l'exposition, les toiles de Cézanne paraissent parfois très modestes en taille face aux oeuvres géantes d'artistes abstraits de l'après-guerre, comme Georg Baselitz, Kasimir Malevitch ou Joan Mitchell.

Ouvrant l'exposition, une grande peinture de Peter Doig, "Bather", réalisée en 2023, est accrochée à côté du "Baigneur" de Cézanne, qui "incarne toute la radicalité qui a fasciné profondément les artistes après lui".

"Au gré des générations, tout le monde ne voit pas la même chose chez Cézanne et c'est pour cela que sa postérité est non seulement très importante mais extraordinairement diverse", souligne Michel Gauthier, conservateur au Centre Pompidou.

L'artiste n'a cependant pas été admiré par tous : les surréalistes l'ont méprisé et Salvador Dali l'a considéré comme "le pire des peintres".