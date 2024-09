VusionGroup : Excellents résultats et guidance relevée

Publication des résultats semestriels 2024

Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2024 ajusté de 431,1 M€ (ex IFRS 15), soit une croissance de +13%, VusionGroup communique des résultats semestriels légèrement supérieurs à nos attentes. L’EBITDA ajusté du groupe ressort à 59,1 M€, soit une marge de 13,7% (+230 bps vs S1 2023) et le FCF à 24,2 M€ (203 M€ inc acomptes clients).

Perspectives et estimations

Avec un carnet de commandes à son plus haut historique (>1Md€ sur 12 mois glissants) et une nette accélération des ventes attendue au S2 (580/600 M€, principalement aux USA), VusionGroup peut confortablement réitérer sa guidance annuelle de CA, à savoir le franchissement du cap d’un milliard d’euros. En matière de rentabilité, ce semestre d’excellente facture permet même au groupe de relever de 100 bps sa guidance de marge d’EBITDA, qui devrait désormais progresser de 100 à 200 bps sur une base annuelle, et de poursuivre une génération de FCF positive pour le quatrième trimestre d’affilée.

Recommandation

À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 195€ (vs 190€ précédemment) après ajustement de certains paramètres de valorisation. L’exécution du management continue d’être tout simplement impressionnante.