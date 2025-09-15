 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vusiongroup (ex-SES Imagotag) relève ses objectifs annuels après un S1 solide
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 17:56

Vusiongroup VU.PA , anciennement SES-Imagotag, a relevé lundi ses perspectives pour l’exercice 2025, après des indicateurs "solides et bien orientés" lors du premier semestre.

Le groupe français spécialisé dans les systèmes électroniques d'étiquetage pour les supermarchés vise désormais un chiffre d'affaires ajusté de 1,5 milliard d'euros pour 2025, contre 1,4 milliard auparavant.

La marge d'Ebitda ajusté est attendue en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024, contre une progression de 100 à 200 points prévue initialement.

"Tous les indicateurs sont solides et bien orientés" pour le premier semestre, a déclaré le PDG Thierry Gadou, cité dans un communiqué. "Nous faisons mieux que prévu au premier semestre et notre objectif est de faire mieux qu'annoncé pour l'ensemble de l'année 2025".

Au premier semestre, le chiffre d'affaires ajusté du groupe a progressé de 51% à 649,3 millions d’euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

