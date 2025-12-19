VusionGroup dit optimiser son refinancement et renforcer ses partenariats bancaires

VusionGroup SA VU.PA :
* VUSIONGROUP OPTIMISE SON REFINANCEMENT ET RENFORCE SES PARTENARIATS BANCAIRES
* REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU PRÊT À TERME AMORTISSABLE EXISTANT
* MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE (RCF) DE 200 MEUR
* RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES BANQUES DE RÉFÉRENCE
* CETTE NOUVELLE FACILITÉ PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 5 ANS AVEC DEUX OPTIONS D'EXTENSION D'UNE DURÉE DE 1 AN CHACUN
