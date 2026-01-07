VusionGroup devient Vusion

Vusion dévoile les fondations du commerce augmenté par l’IA de la prochaine décennie







VusionGroup (Euronext: VU, FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui simplifier son nom de marque VusionGroup pour adopter Vusion comme nouveau nom d'entreprise et de marque.¹







Les magasins physiques demeurent au cœur du commerce, ils ont toutefois longtemps fonctionné sans l’intelligence en temps réel désormais attendue par les consommateurs, les équipes et les nouveaux modèles économiques. En effet, les clients souhaitent davantage d’immédiateté, de clarté et d’accompagnement personnalisé. Le commerce entre ainsi dans une nouvelle ère, au sein de laquelle les magasins doivent devenir plus intuitifs, plus réactifs et plus agiles.







Depuis plus de trois décennies, Vusion accompagne à grande échelle les enseignes dans leur modernisation, avec le déploiement de plus de 600 millions d’IoT dans 60 000 magasins, et des partenariats avec plus de la moitié des 100 plus grands distributeurs mondiaux. Cette empreinte unique confère à Vusion une compréhension inégalée du fonctionnement des magasins et de ce dont ils ont besoin pour devenir de véritables actifs digitaux et omnicanaux au service des commerçants.