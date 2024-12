VusionGroup: contrat conclu en Italie, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - VusionGroup a annoncé mercredi avoir remporté un contrat auprès du distributeur alimentaire italien Coop Alleanza 3.0, qui a prévu de déployer ses étiquettes électroniques.



Aux termes de l'accord, l'enseigne transalpine dotera progressivement tous ses magasins de la plateforme 'cloud' développée par le groupe français, ainsi que de ses étiquettes électroniques multicolores.



La coopérative, qui compte 350 magasins dans huit régions d'Italie, compte par ailleurs expérimenter la solution de vision informatique et d'intelligence artificielle 'Captana' imaginée par Vusion afin d'analyser en temps réel les rayons de ses points de vente.



Le déploiement des technologies VusionGroup chez Coop Alleanza 3.0, qui a démarré dans 40 magasins, doit être finalisé d'ici à la fin 2025.



Suite à cette annonce, l'action de l'ex-SES-imagotag progressait de 1,4% mercredi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses d'un indice SBF 120 globalement inchangé.





Valeurs associées VUSIONGROUP 134,00 EUR Euronext Paris +1,44%