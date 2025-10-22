VusionGroup – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 : Forte croissance au troisième trimestre - Confirmation des perspectives annuelles

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de 348 M€ en normes IFRS, et de 355 M€ en données ajustées1, en croissance de +59%



• Chiffre d’affaires sur 9 mois de 962 M€ en normes IFRS, et de 1 005 M€ en données ajustées1, en croissance de +54%



• Niveau de commandes sur 12 mois glissants de 1 764 M€ (+26%) grâce à une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe



• Chiffre d’affaires VAS2 sur 9 mois de 144 M€ en hausse de +115% avec un chiffre d’affaires VAS récurrents3 de 56 M€ en hausse de +37%



• Perspectives annuelles confirmées d’un chiffre d’affaires en données ajustées1 de 1,5 Milliard € et d’une croissance de la marge d’EBITDA ajusté de +200 à +300 points de base vs. 2024