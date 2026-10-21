Vusiongroup célébré par le marché, Carrefour s'effondre dans un contexte français compliqué

(Zonebourse.com) - Vusiongroup profite d'une bonne publication pour s'envoler tandis que Grand City Properties, société luxembourgeoise dirigée depuis Berlin rentre dans le capital de LEG Immobilien permettant ainsi d'entrevoir une plus-value comptable valorisée par les investisseurs. Carrefour est en chute libre après avoir abaissé ses perspectives annuelles, invoquant notamment l'impact des émeutes et des pillages en France.

Actions en hausse

Vusiongroup ( 14,9%) : le fabricant d'étiquettes électroniques a publié un chiffre d'affaires ajusté de 445 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 25%, avec des revenus VAS récurrents bondissant de 77%. Euroland Corporate maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif ramené de 250 à 235 euros.

Randstand ( 14,5%) : le numéro un mondial du recrutement a publié une croissance organique de 3,9% au troisième trimestre, soit un point de mieux que les 2,9% anticipés, porté par la reprise aux Pays-Bas, en Amérique du Nord et en Allemagne.

Essilorluxottica ( 11,7%) : le fabricant des Ray-Ban et Oakley affiche un chiffre d'affaires de 7,49 milliards d'euros au T3, en hausse de 7,2% à taux de change constants, porté par une croissance de 20% des ventes de lunettes à intelligence artificielle. Jefferies et JPMorgan sont toujours à l'achat sur le dossier.

DSV ( 7,3%) : le groupe danois de transport et de logistique publie un résultat d'exploitation ajusté de 6 606 millions de couronnes danoises au T3, dépassant le consensus de 4%, pour un chiffre d'affaires de 80,70 milliards de couronnes, et lance un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de couronnes, soit 1,09% du capital.

MBB ( 4,3%) : suite au relèvement des prévisions de sa filiale Friedrich Vorwerk, qui cible désormais un EBITDA annuel de 220 à 230 millions d'euros, MBB relève sa propre cible de marge EBITDA ajustée à 22-24%, contre 18-20% annoncés en juillet. Le marché acceuille la nouvelle comme il se doit.

Grand City Properties ( 3,7%) : la société résidentielle luxembourgeoise influente en Allemagne grimpe après l'annonce de l'acquisition d'une participation de 20,04 % dans LEG Immobilien, en devenant le premier actionnaire. La position, valorisée environ 1,8 MdsEUR en comptabilité, pourrait permettre de générer une importante plus-value comptable.

Actions en baisse

Carrefour (-12,5%) : le numéro un français de la grande distribution décroche après avoir abaissé ses prévisions de BPA ajusté pour 2026, désormais attendu stable à légèrement en hausse, contre une progression à un chiffre élevé, en raison d'un impact des émeutes évalué entre 80 et 200 millions d'euros. Barclays et Oddo BHF ramènent leurs objectifs à 17 et 14 euros.

Husqvarna (-8,8%) : le fabricant suédois d'équipements de jardin et forestiers publie au troisième trimestre un résultat d'exploitation de -334 millions de couronnes suédoises, avec une croissance organique dans le rouge. Ces ventes ont reculé de 5 % au troisième trimestre, pénalisées par la faiblesse de la demande en Europe et une sécheresse généralisée. Le groupe annonce alors le transfert de sa production de produits portatifs à batterie depuis l'Europe vers l'Asie, ce qui fait plonger le cours de l'action.

Elisa (-5,2%) : l'opérateur télécom finlandais publie des résultats du troisième trimestre 2026 mitigés : le chiffre d'affaires atteint 561 millions d'euros, mais les revenus des services télécoms (349 millions d'euros contre 353 millions attendus) et le résultat d'exploitation comparable déçoivent. Le groupe confirme ses prévisions annuelles.

Michelin (-4,6%) : le pneumaticien publie un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros sur neuf mois, en recul de 0,5%, pénalisé par un effet de change défavorable de 300 millions d'euros et un repli des volumes de 0,8%. Le groupe confirme ses objectifs annuels.

Handelsbanken (-3,4%) : la banque suédoise déçoit au troisième trimestre avec un produit net d'intérêts de 10 051 millions de couronnes, inférieur de 1,2% aux attentes du consensus.

Edenred (-2,1%) : le fournisseur de titres-restaurant publie un chiffre d'affaires trimestriel de 725 millions d'euros, au-dessus des 709 millions attendus, mais confirme une baisse de son EBITDA annuel de 7% à 10% en raison de réformes réglementaires.

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