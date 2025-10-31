VusionGroup annonce un partenariat stratégique avec l’enseigne allemande DM pour accélérer la digitalisation de ses magasins via la plateforme EdgeSense

Le 31 octobre 2025 – VusionGroup, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annonce un partenariat stratégique avec DM-drogerie markt, premier distributeur de produits de beauté, de santé et de bien-être en Allemagne. La plateforme innovante EdgeSense, qui combine systèmes de rails connectés pour les rayons, étiquettes électroniques, localisation et connectivité, sera déployée progressivement dans le cadre de ce partenariat. Cette initiative stratégique marque une étape majeure dans la transformation digitale de DM, dont l’objectif est de créer de la valeur pour les clients, les collaborateurs en magasin et pour l’ensemble de ses opérations.





Basée sur des technologies avancées d’IoT, de data, de Computer Vision et d’Intelligence artificielle, EdgeSense accompagne DM dans la simplification de ses processus, la réduction de la complexité opérationnelle et l’amélioration continue de l’efficacité et de l’expérience client.





Les équipes en magasins verront leurs tâches quotidiennes facilitées, notamment grâce à une identification des produits plus rapide et précise lors de la préparation de commandes. En s’appuyant sur le guidage par LED (pick-to-light) en rayon, les collaborateurs peuvent effectuer leurs opérations de manière plus efficace et consacrer davantage de temps au conseil client.