 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 152,50
-0,21%
Indices
Chiffres-clés

VusionGroup annonce un partenariat stratégique avec l’enseigne allemande DM pour accélérer la digitalisation de ses magasins via la plateforme EdgeSense
information fournie par Boursorama CP 31/10/2025 à 07:45

Le 31 octobre 2025 – VusionGroup, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annonce un partenariat stratégique avec DM-drogerie markt, premier distributeur de produits de beauté, de santé et de bien-être en Allemagne. La plateforme innovante EdgeSense, qui combine systèmes de rails connectés pour les rayons, étiquettes électroniques, localisation et connectivité, sera déployée progressivement dans le cadre de ce partenariat. Cette initiative stratégique marque une étape majeure dans la transformation digitale de DM, dont l’objectif est de créer de la valeur pour les clients, les collaborateurs en magasin et pour l’ensemble de ses opérations.


Basée sur des technologies avancées d’IoT, de data, de Computer Vision et d’Intelligence artificielle, EdgeSense accompagne DM dans la simplification de ses processus, la réduction de la complexité opérationnelle et l’amélioration continue de l’efficacité et de l’expérience client.


Les équipes en magasins verront leurs tâches quotidiennes facilitées, notamment grâce à une identification des produits plus rapide et précise lors de la préparation de commandes. En s’appuyant sur le guidage par LED (pick-to-light) en rayon, les collaborateurs peuvent effectuer leurs opérations de manière plus efficace et consacrer davantage de temps au conseil client.

Valeurs associées

VUSIONGROUP
228,0000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean Bassères lorsqu'il était administrateur provisoire de Sciences Po, Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    RATP: Jean Bassères assurera l'intérim après le départ de Jean Castex à la SNCF
    information fournie par AFP 31.10.2025 08:41 

    Jean Bassères, haut fonctionnaire et ancien dirigeant de Pôle emploi, va assurer l'intérim au poste de PDG de la RATP, laissé vacant par Jean Castex désormais aux commandes de la SNCF. Âgé de 65 ans, le nouveau dirigeant du groupe de transports publics prendra ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 31.10.2025 08:12 

    * SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier. * SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank