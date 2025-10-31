information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 07:48

VusionGroup annonce un partenariat stratégique avec l'enseigne allemande DM

Vusiongroup SA VU.PA :

* UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC L'ENSEIGNE ALLEMANDE DM POUR ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION DE SES MAGASINS VIA EDGESENSE

* L'ÉQUIPEMENT D'ENVIRON 70 MAGASINS EST PRÉVU DANS LA PHASE ACTUELLE DU PROJET

(Rédaction de Gdansk)