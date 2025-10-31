Audi abaisse ses perspectives 2025, droits de douane et transition vers les VE pèsent sur les marges

Une signalisation Audi est visible lors de la présentation à la presse du Salon international de l'automobile de New York

Audi, la marque haut de gamme de Volkswagen, a de nouveau abaissé vendredi ses prévisions de marge pour 2025, les droits de douane américains et la transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE) pesant sur ses marges.

Audi s'attend désormais à une marge opérationnelle comprise entre 4% et 6%, contre 5% à 7% auparavant. Le groupe allemand a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

Les droits de douane américains ont coûté à Audi 850 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, et le chiffre pour l'ensemble de l'année devrait atteindre 1,3 milliard d'euros.

À l'instar de Porsche, autre unité du groupe Volkswagen, Audi ne dispose pas d’usine aux États-Unis, mais son directeur financier, Juergen Rittersberger, a indiqué qu’une décision serait prise plus tard dans l’année concernant l’éventuelle ouverture d’un site de production.

Volkswagen est repassé dans le rouge au troisième trimestre, pénalisé par plusieurs milliards d’euros de paiements supplémentaires liés aux droits de douane et par un coûteux revirement stratégique chez Porsche. L’action Volkswagen évoluait peu vendredi, après avoir reculé de 1,9% la veille.

Audi a indiqué que ses prévisions annuelles reposaient sur un approvisionnement stable en semi-conducteurs, alors qu'une pénurie imminente liée à une impasse autour du fabricant néerlandais Nexperia menace la production automobile européenne.

"Nous suivons de près la situation, mais pour l'instant tout se déroule comme prévu", a déclaré Juergen Rittersberger.

Le groupe de marques Audi de Volkswagen, qui comprend également Bentley, Lamborghini et Ducati, a dégagé une marge opérationnelle de 3,2% au cours des neuf premiers mois, contre 4,5% un an plus tôt.

"Nous faisons face à la situation économique générale difficile et à l'intensification de la concurrence par un contrôle cohérent des coûts", a ajouté Juergen Rittersberger.

