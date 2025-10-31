 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 111,47
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Audi abaisse ses perspectives 2025, droits de douane et transition vers les VE pèsent sur les marges
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 14:04

Une signalisation Audi est visible lors de la présentation à la presse du Salon international de l'automobile de New York

Une signalisation Audi est visible lors de la présentation à la presse du Salon international de l'automobile de New York

Audi, la marque haut de gamme de Volkswagen, a de nouveau abaissé vendredi ses prévisions de marge pour 2025, les droits de douane américains et la transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE) pesant sur ses marges.

Audi s'attend désormais à une marge opérationnelle comprise entre 4% et 6%, contre 5% à 7% auparavant. Le groupe allemand a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

Les droits de douane américains ont coûté à Audi 850 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, et le chiffre pour l'ensemble de l'année devrait atteindre 1,3 milliard d'euros.

À l'instar de Porsche, autre unité du groupe Volkswagen, Audi ne dispose pas d’usine aux États-Unis, mais son directeur financier, Juergen Rittersberger, a indiqué qu’une décision serait prise plus tard dans l’année concernant l’éventuelle ouverture d’un site de production.

Volkswagen est repassé dans le rouge au troisième trimestre, pénalisé par plusieurs milliards d’euros de paiements supplémentaires liés aux droits de douane et par un coûteux revirement stratégique chez Porsche. L’action Volkswagen évoluait peu vendredi, après avoir reculé de 1,9% la veille.

Audi a indiqué que ses prévisions annuelles reposaient sur un approvisionnement stable en semi-conducteurs, alors qu'une pénurie imminente liée à une impasse autour du fabricant néerlandais Nexperia menace la production automobile européenne.

"Nous suivons de près la situation, mais pour l'instant tout se déroule comme prévu", a déclaré Juergen Rittersberger.

Le groupe de marques Audi de Volkswagen, qui comprend également Bentley, Lamborghini et Ducati, a dégagé une marge opérationnelle de 3,2% au cours des neuf premiers mois, contre 4,5% un an plus tôt.

"Nous faisons face à la situation économique générale difficile et à l'intensification de la concurrence par un contrôle cohérent des coûts", a ajouté Juergen Rittersberger.

(Rédigé par Amir Orusov et Christina Amann, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LFI : les actionnaires du CAC 40 sont-ils des « parasites » ?
    LFI : les actionnaires du CAC 40 sont-ils des « parasites » ?
    information fournie par Ecorama 31.10.2025 14:10 

    Le député LFI Aurélien Le Coq a qualifié les actionnaires du CAC 40 de « parasites » qui empêchent l’argent de revenir dans l’économie réelle. Une formule choc qui vise 7 millions de Français. Mais économiquement, a-t-il tort ou raison ? Dividendes, chômage, réinvestissement, ... Lire la suite

  • Des policiers gardent des délinquants présumés arrêtés lors de l'opération Contenção (opération Confinement) dans la favela Vila Cruzeiro, dans le complexe Da Penha, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 28 octobre 2025 ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Après les raids meurtriers de Rio, la tentation de la manière forte face au narcotrafic
    information fournie par AFP 31.10.2025 13:59 

    Avec un lourd bilan et des images effroyables, l'intervention policière la plus meurtrière jamais menée au Brésil a provoqué la sidération. Mais au sein d'une population lassée de l'insécurité, le recours à une répression de plus en plus radicale, défendu par la ... Lire la suite

  • Survivre parmi les décombres à Cuba après l'ouragan Melissa
    Survivre parmi les décombres à Cuba après l'ouragan Melissa
    information fournie par AFP Video 31.10.2025 13:48 

    Damian Figueredo se réjouit d'avoir survécu à l'effondrement de sa maison, détruite par l'ouragan Melissa dans l'est de Cuba. Mais il ne sait pas comment il va s'en sortir, dans une île déjà mise à rude épreuve par les difficultés économiques.

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Le mauvais génie des marchés se cache dans les détails
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 31.10.2025 13:48 

    Le 31 octobre 2025 Il a suffi que les valeurs européennes, CAC 40 en tête, enchaînent cette semaine quatre séances de baisse consécutives (en tenant compte des premières heures de la séance de vendredi) et que les valeurs technologiques du Nasdaq calent sur leur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank