Vusion vise une croissance du CA de 15-20% en 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:54

Vusion VU.PA a annoncé jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 20% en 2026, après avoir enregistré un bond de 54% sur un an en 2025, tiré par la zone Amériques et Asie-Pacifique et notamment le rythme de déploiement de ses solutions aux Etats-Unis.

Le groupe français spécialisé dans les systèmes électroniques d'étiquetage pour les supermarchés a enregistré 1,47 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel (IFRS), pour un Ebitda ajusté à 277,4 millions d'euros, en hausse de 73% sur un an.

Vusion prévoit également "la poursuite de l’amélioration de la rentabilité et du cash-flow opérationnel, avec toujours un bilan très solide et une trésorerie nette excédentaire en fin d’année (hors opération de croissance externe)", selon Thierry Gadou, président–directeur général, cité dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

