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Vusion : Un troisième trimestre solide
information fournie par EuroLand Corporate 21/10/2026 à 07:22

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Publication du chiffre d’affaires T3 2026


Vusion publie un chiffre d’affaires ajusté T3 2026 de 445,0 M€, en hausse de +25,2% (+49% à taux de change et droits de douane constants). Sur neuf mois, il atteint 1 284,3 M€ (+27,8%, +41% à tcc). En IFRS, le CA ressort à 432,6 M€ au T3 (+24,4%) et à 1 252,4 M€ sur 9 mois (+30,2%). Le trimestre est marqué par l’accélération de l’EMEA, une prise de commandes record pour un T3 et la poursuite de la montée en puissance des VAS récurrents. Les objectifs 2026 sont intégralement réitérés, ce qui implique un T4 en nette décroissance.


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Après mise à jour de notre modèle et de nos paramètres de marché, nous ajustons notre OC à 235 €, contre 250 € précédemment.

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VUSION
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 07:22:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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