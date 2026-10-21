Vusion : Un troisième trimestre solide

Publication du chiffre d’affaires T3 2026
Vusion publie un chiffre d’affaires ajusté T3 2026 de 445,0 M€, en hausse de +25,2% (+49% à taux de change et droits de douane constants). Sur neuf mois, il atteint 1 284,3 M€ (+27,8%, +41% à tcc). En IFRS, le CA ressort à 432,6 M€ au T3 (+24,4%) et à 1 252,4 M€ sur 9 mois (+30,2%). Le trimestre est marqué par l’accélération de l’EMEA, une prise de commandes record pour un T3 et la poursuite de la montée en puissance des VAS récurrents. Les objectifs 2026 sont intégralement réitérés, ce qui implique un T4 en nette décroissance.
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Après mise à jour de notre modèle et de nos paramètres de marché, nous ajustons notre OC à 235 €, contre 250 € précédemment.
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