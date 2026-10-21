Les dépenses de Meta en matière d'IA et l'adoption de l'assistant Muse au cœur des résultats trimestriels

Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Les investissements colossaux de Meta dans l'intelligence artificielle et l'adoption de son assistant personnel Muse seront au centre de l'attention lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mercredi, alors que l'entreprise de réseaux sociaux cherche à démontrer que ses investissements dans l'IA peuvent soutenir sa croissance.

La société META.O a lancé plusieurs produits et services d'IA destinés aux entreprises, le directeur général Mark Zuckerberg cherchant à créer une nouvelle source de revenus au-delà de la publicité afin de mieux rivaliser avec OpenAI et Anthropic dans la course à l'IA.

* L'accueil favorable réservé à l'assistant «Muse» de Meta , proposé sous forme d'abonnement, ainsi qu'à ses derniers modèles d'IA , a renforcé la confiance des investisseurs dans la stratégie de Meta en matière d'IA, alors que l'entreprise consacre des centaines de milliards de dollars au développement de son infrastructure d'IA

* «Les récents lancements dans le domaine de l'IA ont renforcé la confiance dans la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise en la matière», ont déclaré les analystes de BofA Global Research, ajoutant que leur enquête suggérait également une demande publicitaire soutenue au cours du trimestre

* Selon les données de Visible Alpha, les analystes estiment que les dépenses d'investissement de Meta ont plus que doublé pour atteindre 41,68 milliards de dollars au cours du trimestre clos en septembre

* La hausse des dépenses avait pesé sur son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise affiche une consommation de trésorerie de 8,52 milliards de dollars au troisième trimestre

* Les analystes de Morgan Stanley ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour 2027 et 2028 concernant Meta, malgré des dépenses plus élevées, en invoquant une croissance publicitaire plus forte et le potentiel des nouveaux produits d'IA à générer des revenus supplémentaires

* Wall Street s'attend à ce que Meta annonce une baisse d'environ 17% de son résultat net, à 15,44 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Meta devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires de 23,8%, à 63,42 milliards de dollars, en ralentissement par rapport aux quelque 28% enregistrés au trimestre précédent, dans un contexte de concurrence intense avec Google et TikTok

* L'action de la société a progressé d'environ 7% cette année, sous-performant l'indice de référence S&P 500, qui a quant à lui progressé d'environ 12%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))