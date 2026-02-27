 Aller au contenu principal
Vusion : Résultats annuels en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 27/02/2026 à 08:27

Publication des résultats annuels 2025


Vusion publie un chiffre d’affaires 2025 ajusté de 1 527 M€ (+51% YoY) pour un EBITDA ajusté de 277 M€ (+73% YoY) et un RN ajusté de 99 M€ (+85% YoY). C’est en ligne avec la guidance et les attentes du consensus. La génération de FCF est toujours positive malgré la consommation des avances clients. La guidance 2026 est solide : croissance à taux de change constants attendue entre +15%-20% pour une marge d’EBITDA ajustée en hausse de +100 bps.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 250 € (vs 285 € précédemment).

Valeurs associées

VUSION
119,5000 EUR Euronext Paris -3,63%
