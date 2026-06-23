Vusion renforce sa présence en Turquie avec l'enseigne Gratis

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique (-1,02%) a annoncé que l'enseigne turque de produits d'hygiène et de beauté Gratis avait retenu sa plateforme pour accélérer la transformation numérique de son réseau de magasins.

Le contrat prévoit le déploiement d'environ 2 millions d'étiquettes électroniques dans 300 points de vente à travers la Turquie lors d'une première phase. Le projet, qui s'appuiera sur la plateforme connectée de Vusion, devrait être achevé au début du second semestre 2026.

Grâce à cette solution, Gratis entend améliorer l'efficacité opérationnelle de ses magasins en automatisant la mise à jour des prix et en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles par les équipes. Le déploiement doit également permettre à l'enseigne de gagner en réactivité dans un environnement marqué par des évolutions tarifaires fréquentes et une hausse des coûts d'exploitation.

Vusion souligne que cette infrastructure pourra également servir de socle à de futurs services, notamment dans les domaines du retail media, de l'engagement numérique des clients et des solutions connectées en magasin.