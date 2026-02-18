Vusion remporte un partenariat stratégique avec Carrefour
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 08:38
Ce partenariat industriel majeur porte sur le déploiement d'étiquettes électroniques de dernière génération, de rails intelligents et de caméras pilotées par l'IA, afin de transformer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client en magasin.
Les solutions déployées combineront l'infrastructure IoT de Vusion, permettant une mise à jour des prix en temps réel et le guidage lumineux des collaborateurs, la technologie EdgeSense (rails connectés par bluetooth) et l'Intelligence Artificielle Captana (micro-caméras analysant les rayons en continu).
"Carrefour est le premier grand commerçant européen à déployer à grande échelle la plateforme Vusion de dernière génération. L'objectif est triple : améliorer la performance de l'enseigne ainsi que la satisfaction des clients et des collaborateurs", explique Thierry Gadou, PDG de Vusion.
Au-delà du déploiement, les deux groupes s'engagent dans une collaboration étroite en matière d'innovation : Carrefour rejoint l' International Advisory Board de Vusion pour participer à la définition des futurs standards technologiques du secteur.
Un laboratoire commun sera mis en place pour "inventer le commerce de demain", notamment autour de l'utilisation de l'IA pour améliorer la performance opérationnelle et l'expérience client personnalisée, du commerce agentique et de l'activation des données consommateurs en magasin.
Valeurs associées
|123,2000 EUR
|Euronext Paris
|-5,95%
A lire aussi
-
Neuf interpellations, dont l'assistant parlementaire d'un député insoumis, et une pression de plus en plus forte. Les développements de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque embarrassent La France Insoumise, appelée par le gouvernement ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite
-
Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite
-
Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer