Vusion : referme le "gap" des 133E

Vusion referme le "gap" des 133E ouvert le 22 mai : les cours pourraient reculer vers 124E, le niveau vers lequel convergent les MM20, MM50 et MM100.

Le seuil de soutien suivant se dessine vers 116E, il s'agit du support testé le 8 mai.