Vusion obtient le statut Prime d’ISS ESG

Le statut Prime d’ISS ESG reconnaît l’engagement de Vusion en faveur d’une croissance durable et de l’excellence ESG



Le 2 février 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l’intelligence artificielle, a obtenu pour la première fois le statut Prime d’ISS ESG. Ce statut reflète l’engagement et les performances du groupe sur les principaux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



L’agence de notation ISS ESG évalue la performance extra-financière de plusieurs milliers d’entreprises. Son analyse repose sur près de 100 indicateurs ESG spécifiques à chaque secteur, couvrant les domaines de l’environnement, de la responsabilité sociale et de la gouvernance d’entreprise.



Le statut Prime est attribué aux entreprises dont la performance ESG dépasse le seuil Prime défini pour leur secteur d’activité, attestant qu’elles répondent à des exigences élevées de performance absolue, selon ISS ESG. Cette distinction positionne Vusion parmi les entreprises les plus performantes de son secteur et souligne les progrès continus du groupe dans la mise en œuvre de pratiques plus responsables et transparentes.