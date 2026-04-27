Vusion - Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

27 avril 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l’intelligence artificielle, annonce que son Document d'enregistrement universel 2025, établi au format ESEF (European Single Electronic Format), a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 avril 2026 sous le numéro D.26-0291.





Les informations suivantes sont intégrées dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 :





• le rapport financier annuel 2025 ;



• le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;



• le rapport de gestion ;



• les informations en matière de durabilité ;



• le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;



• le descriptif du programme de rachat d'actions ;



• les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;



• les rapports des commissaires aux comptes.