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Vusion - Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025
information fournie par Boursorama CP 27/04/2026 à 19:00

27 avril 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l’intelligence artificielle, annonce que son Document d'enregistrement universel 2025, établi au format ESEF (European Single Electronic Format), a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 avril 2026 sous le numéro D.26-0291.


Les informations suivantes sont intégrées dans le Document d'Enregistrement Universel 2025 :


• le rapport financier annuel 2025 ;

• le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

• le rapport de gestion ;

• les informations en matière de durabilité ;

• le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

• le descriptif du programme de rachat d'actions ;

• les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

• les rapports des commissaires aux comptes.

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