Vusion-M&S va déployer sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux sites

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information fournie par Boursorama avec AFP•04.11.2026•08:12•
Une nouvelle prime et deux indemnités augmentées : la SNCF a annoncé trois mesures pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés face à l'inflation, à l'issue d'une réunion avec les syndicats qui réclament plutôt une hausse générale des salaires pour 2026. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.11.2026•08:10•
Le studio américain Blizzard, propriété de Microsoft, lance jeudi "World of Warcraft Forever", une relecture de la toute première version de son jeu de rôles en ligne sortie en 2004 et qui suscite déjà un gros engouement auprès des fans du titre d’origine. Annoncée ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.11.2026•08:08•
Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi une baisse de près de 40% du bénéfice opérationnel de sa division automobile au troisième trimestre, en raison de ses difficultés sur le marché chinois, de l'alourdissement des droits de douane et d'effets de change ...
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information fournie par AFP Video•04.11.2026•08:05•
Images des unes numériques des médias américains relayant les résultats en direct des élections de mi-mandat, alors que les démocrates font basculer la Chambre des représentants et le Sénat, prenant ainsi le contrôle total du Congrès. IMAGES
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