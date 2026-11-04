information fournie par Reuters • 04/11/2026 à 08:06

Vusion-M&S va déployer sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux sites

Vusion SA VU.PA :

* MARKS & SPENCER VA DÉPLOYER LA PLATEFORME DE MAGASIN CONNECTÉ DE VUSION DANS PLUSIEURS NOUVEAUX MAGASINS M&S

* POSSIBILITÉ D'UNE EXTENSION À D'AUTRES POINTS DE VENTE PAR LA SUITE

Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)