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Vusion-M&S va déployer sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux sites
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 08:06

Ajouter Boursorama à vos sources

Vusion SA VU.PA :

* MARKS & SPENCER VA DÉPLOYER LA PLATEFORME DE MAGASIN CONNECTÉ DE VUSION DANS PLUSIEURS NOUVEAUX MAGASINS M&S

* POSSIBILITÉ D'UNE EXTENSION À D'AUTRES POINTS DE VENTE PAR LA SUITE

Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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