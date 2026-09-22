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Vusion : Le levier opérationnel est au rendez-vous
information fournie par EuroLand Corporate 22/09/2026 à 07:53
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Publication des résultats semestriels 2026


Dans la lignée de la publication du chiffre d'affaires fin juillet (839,3 M€ en ajusté, +29%), Vusion communique d'excellents résultats semestriels, qui sont en ligne avec nos attentes et qui sont marqués par une nouvelle progression significative de la rentabilité (EBITDA ajusté +48%, RN ajusté +81%).


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Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 250€.

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VUSION
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 07:53:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 08:10

    Cousu de fil blanc

    Nouvel ATH d'ici début 2028 maximum

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