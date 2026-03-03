 Aller au contenu principal
Vusion lance un rachat d’actions jusqu’à €30 mlns
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:06

Vusion SA VU.PA :

* MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 30 MILLIONS D'EUROS

* UN MANDAT DE RACHAT D'ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 30 MILLIONS D'EUROS

Texte original nACT96832 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

