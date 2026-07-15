Vusion Group : chute de -7,5%, enfonce la MM100 (123 EUR)

Vusion Group aligne une 6ème séance de repli sur une série de 7 et rechute de -7,5% : le titre enfonce la MM100 (123 EUR) et se dirige vers un test des 112,4 EUR, le récent plancher du 25 juin.

Attention, la configuration s'apparente à un triple top sous 147 EUR, puis 142,6 EUR (résistance oblique moyen terme).