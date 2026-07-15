Vusion Group : chute de -7,5%, enfonce la MM100 (123 EUR)

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.07.2026•11:37•
CXMT, principal fabricant chinois de puces mémoire, cherche à lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en s'introduisant à la Bourse de Shanghai, à l'heure où Pékin entend doper les semi-conducteurs produits localement dans sa course à l'IA avec les Etats-Unis. ChangXin ...
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information fournie par Zonebourse•15.07.2026•11:36•
(Zonebourse.com) L'action Nexans atteint des territoires survendus à l'approche d'un niveau important situé vers 130.8 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et ...
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Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis plusieurs jours entre l'Iran et les États-Unis. L'armée bahreïnie dit avoir contré des attaques iraniennes Bahreïn a affirmé avoir contré de nouvelles ...
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