Vusion grimpe après ses résultats du S1 et l'optimisme sur 2027

Des étiquettes VusionGroup en magasin. (Crédit: / VusionGroup)

L'action Vusion VU.PA bondit mardi, au lendemain de la publication des résultats du premier semestre du spécialiste français de l'étiquetage électronique, marqués par une nette progression de son résultat d'exploitation, des analystes saluant également les commentaires optimistes du groupe pour 2027.

A Paris, vers 08h50 GMT, le titre grimpe de 10,5% à 129,3 euros, en tête de l'indice SBF 120 .SBF120 qui gagne 0,36% au même moment.

Vusion a publié lundi soir, après la clôture des marchés, un chiffre d'affaires semestriel de 160 millions d'euros, soit un bond de 48% sur un an et une marge d'Ebitda ajusté de 19,1%, cette performance étant qualifiée de "très bonne" par les analystes de Stifel.

"La marge brute a progressé grâce à un effet de mix favorable, les services à valeur ajoutée (VAS) connaissant une croissance plus rapide que celle des étiquettes électroniques de gondole (ESL), ainsi qu'à l'optimisation des coûts du matériel", déclare le courtier dans une note publiée mardi.

Le groupe a également confirmé ses perspectives annuelles, dont une croissance du chiffre d'affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants.

"Plus important encore, l'entreprise continue d'anticiper de solides perspectives de croissance des bénéfices pour l'exercice 2027", soulignent les analystes de Stifel.

Vusion a annoncé lundi développer plusieurs "projets d'innovation" et prévoir le déploiement de certains d'entre eux en 2027, le groupe anticipant qu'ils contribuent à sa croissance "dans les prochaines années".

Stifel déclare que le prochain "catalyseur positif" du groupe interviendra à l'occasion de son "Capital Markets Day", prévu en novembre, durant lequel la direction devra convaincre les investisseurs sur sa stratégie.

(Rédigé par Augustin Turpin)