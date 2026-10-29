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Vusion finalise une acquisition pour accélérer dans le retail media en magasin
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 18:09

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La société a annoncé la finalisation de l'acquisition d'In-Store Media (ISM), après avoir levé l'ensemble des conditions suspensives et obtenu les autorisations réglementaires nécessaires, conformément au protocole conclu le 27 juillet 2026.

Pour financer cette transaction, le groupe s'appuie sur un crédit-relais de 200 millions d'euros d'engagements totaux, d'une maturité initiale de 12 mois assortie de deux options d'extension de six mois chacune.

Implantée à Barcelone, In-Store Media est spécialisée dans la création, le déploiement et la monétisation de campagnes publicitaires au sein des points de vente. L'entreprise dispose d'un portefeuille de partenariats historiques réunissant 90 distributeurs et plus de 1 600 marques à travers neuf pays répartis sur les zones EMEA, Amériques et Asie-Pacifique.

Par cette opération, Vusion intègre le retail media physique comme l'un des piliers stratégiques de sa plateforme de magasins connectés. Alors que les points de vente captent aujourd'hui moins de 3% des investissements globaux du secteur malgré leur forte fréquentation, l'alliance technologique entre la digitalisation par intelligence artificielle de Vusion et les réseaux d'ISM vise à offrir aux marques des solutions publicitaires ciblées avec mesure d'impact direct sur les ventes, tout en dégageant de nouveaux relais de monétisation pour les enseignes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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