Vusion finalise l’acquisition d’In-Store Media et ouvre un nouveau chapitre pour le retail media digital en magasin

Vusion et ISM allient technologies du magasin connecté et expertise du retail media pour faire du magasin physique un véritable média omnicanal



29 octobre 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’In-Store Media (ISM), à la suite de l’accord annoncé le 27 juillet 2026 et de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, dont l’obtention des autorisations réglementaires requises.



L’acquisition est financée par un crédit-relais d’un montant total d’engagements de 200 M€, assorti d’une échéance initiale de 12 mois et de deux options de prolongation de six mois chacune.



Basé à Barcelone, ISM apporte une solide expertise dans la conception, le déploiement et la monétisation de campagnes publicitaires en magasin, ainsi que des relations de longue date avec 90 enseignes et plus de 1 600 marques. ISM justifie également d’une expérience internationale significative dans neuf pays des zones Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.