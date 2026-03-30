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Vusion-Extension du partenariat avec Walmart Mexico
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 08:05

Vusion SA VU.PA :

* WALMART MEXICO ÉTEND SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC VUSION

* DÉPLOYEMENT DE LA PLATEFORME EDGESENSE DANS LES MAGASINS EXPRESS ET SUPERCENTERS

* TOUS LES MAGASINS WALMART EXPRESS SERONT PLEINEMENT DÉPLOYÉS D'ICI LA FIN DE 2026

Texte original nACT97249 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VUSION
101,200 EUR Euronext Paris 0,00%
WALMART
122,8900 USD NASDAQ +0,58%
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