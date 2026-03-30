information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 08:05

Vusion-Extension du partenariat avec Walmart Mexico

Vusion SA VU.PA :

* WALMART MEXICO ÉTEND SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC VUSION

* DÉPLOYEMENT DE LA PLATEFORME EDGESENSE DANS LES MAGASINS EXPRESS ET SUPERCENTERS

* TOUS LES MAGASINS WALMART EXPRESS SERONT PLEINEMENT DÉPLOYÉS D'ICI LA FIN DE 2026

Texte original nACT97249 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)