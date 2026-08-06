Vusion étudierait des options stratégiques, dont une possible vente

(Zonebourse.com) - Le spécialiste français des étiquettes électroniques pour la grande distribution explore différentes pistes stratégiques, y compris une cession, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Une opération reste toutefois hypothétique à ce stade.
Vusion en serait aux prémices de l'examen de ses options stratégiques, dont une vente potentielle. Le groupe, basé à Nanterre, aurait déjà commencé à sonder l'intérêt d'acquéreurs potentiels, notamment des fonds de private equity. L'action, qui a perdu près de 40% à Paris sur les douze derniers mois pour une valorisation d'environ 2,4 milliards d'euros, a bondi jusqu'à 12% en séance hier, avant de clôturer sur un gain de 4,7%.
Après la chute du titre, "l'hypothèse d'une offre assortie d'une prime constitue un catalyseur potentiel", souligne ce matin Invest Securities. Le marché s'interroge depuis plusieurs mois sur la capacité de la société à maintenir ses revenus avec la fin de la phase existante du très gros contrat Walmart.
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