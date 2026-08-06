Aroma-Zone: Eurazeo en discussion pour vendre sa participation à Partners Group

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Eurazeo est en "discussions exclusives" avec un autre fonds d'investissement, Partners Group, pour lui céder sa participation majoritaire dans le spécialiste français des huiles essentielles et des cosmétiques naturels Aroma-Zone, a-t-elle indiqué jeudi.

"Dans le cadre de l'opération envisagée", soumise aux autorisations règlementaires, le fonds Capital IV d'Eurazeo et ses affiliés "cèderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone", précise Eurazeo dans un communiqué.

Eurazeo ne se retirerait pas complètement d'Aroma-Zone car un autre de ses fonds, Capital V, réinvestirait "aux côtés de Partners Group", ajoute la société, qui était devenue actionnaire majoritaire d'Aroma-Zone en 2021.

Le montant des transactions n'est pas dévoilé. Mais Eurazeo précise que si elle a bien lieu, l'opération "génèrerait environ 576 millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo".

Aroma-Zone, créée il y a quelque 25 ans à Cabrières d'Avignon (Vaucluse), a vu son chiffre d'affaires fortement progresser ces dernières années: +52% en 2025, +56% en 2024 et +42% en 2023, avait indiqué en mars à l'AFP sa PDG Sabrina Herlory Rouget, sans donner de montants.

Aroma-Zone a d'abord proposé des ingrédients bruts et des actifs naturels pour les cosmétiques faits maison, puis elle a opéré un virage et vend désormais des produits prêts à l'emploi et des compléments alimentaires. Les produits prêts à consommer représentent à présent plus de 90% de ses ventes.

Selon le communiqué d'Eurazeo, Aroma-Zone a depuis 2021 "plus que triplé son chiffre d'affaires, porté sa base de clients actifs à plus de 5 millions et initié son développement international en Belgique, Italie et Royaume-Uni".

"Aujourd'hui, la société est idéalement positionnée pour aborder sa nouvelle phase de développement", estime Amandine Ayrem, partenaire chez Eurazeo, citée dans le communiqué.

Cette opération "offrirait à Aroma-Zone l'opportunité d'ouvrir un nouveau chapitre aux côtés de Parners group et de notre actionnaire historique Eurazeo", a pour sa part indiqué Sabrina Herlory Rouget.