Vusion dit étendre son partenariat avec Jysk en Europe

Vusion SA VU.PA :
* ÉTEND SON PARTENARIAT AVEC JYSK EN EUROPE
* REMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES (ESL) DE 450 MAGASINS NORDIQUES AVEC DES ESL VUSION DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
* DÉPLOIEMENT DANS 750 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES EN EUROPE
* TRANSITION COMPLÈTE VERS VUSIONCLOUD, AVEC UN PARC ESTIMÉ À 2.500 MAGASINS D'ICI 2027 DANS LES RÉGIONS NORDIQUES, DACH ET BENELUX
Texte original nACT98773 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA
(Rédaction de Gdansk)
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