 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Face à des médias combatifs, l'offensive judiciaire de Trump marque le pas
information fournie par AFP 01/08/2026 à 07:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le logo d’ABC devant le siège d’ABC, le 24 février 2010 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le logo d’ABC devant le siège d’ABC, le 24 février 2010 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Après avoir obtenu des accords retentissants dans les procès intentés aux chaînes ABC et CBS, l'offensive judiciaire de Donald Trump contre les médias se heurte à des adversaires combatifs et des tribunaux qui continuent de protéger la liberté de la presse.

"Les médias ont compris que la seule issue positive était de s'opposer au président et de défendre leurs journalistes et leurs rédactions", remarque Ken Paulson, directeur du centre de la liberté d'expression de la Middle Tennessee State University.

Le ministère de la Justice a annulé fin juillet les citations à comparaître de journalistes du New York Times, auteurs d'articles sur la sécurité du nouvel avion présidentiel, après qu'un juge fédéral a dénoncé le travail juridique bâclé de l'administration et estimé qu'elle enfreignait les protections accordées aux journalistes et à leurs sources.

Des procédures en diffamation visant le New York Times pour des articles et un livre — sur l'origine de la fortune du milliardaire — et le Wall Street Journal — pour un article sur une lettre salace adressée à Jeffrey Epstein — peinent par ailleurs à progresser.

Le siège du New York Times est visible à New York le 17 décembre 2024 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le siège du New York Times est visible à New York le 17 décembre 2024 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Si vous êtes prêt à tenir tête à Donald Trump, vous vous en sortirez probablement plutôt bien devant les tribunaux, compte tenu du manque de fondement des actions en justice qu'il a engagées", observe Dan Kennedy, professeur de journalisme à l'université Northeastern de Boston.

"Pas une assurance"

Les procédures impliquant ABC, poursuivie en diffamation pour des propos sur une condamnation au civil de Donald Trump dans une affaire d'agression sexuelle, et CBS, accusé d'avoir trompé ses téléspectateurs en diffusant des extraits différents d'une même réponse de la candidate démocrate à la présidentielle de 2024 Kamala Harris, se sont terminées en décembre 2024 et juillet 2025 par la promesse de verser respectivement 15 et 16 millions de dollars.

Mais la plupart des juristes s'accordent à dire que la justice aurait débouté le président américain et son gouvernement dans ces dossiers.

La maison mère de CBS, Paramount Global, qui cherchait à obtenir le feu vert réglementaire pour sa fusion avec Skydance, et le réseau ABC, appartenant au groupe Disney, ont conclu ces accords "pour des raisons commerciales", estime Dan Kennedy.

"Mais cela n'est absolument pas une assurance pour le futur, comme ABC l'a constaté", rebondit Ken Paulson.

Ayant décidé de maintenir à l'antenne l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel, critique du président américain et de la sphère MAGA, et de ne pas diffuser en direct un discours de Donald Trump sur de supposées fraudes électorales, le réseau est menacé de voir certaines des licences de ses chaînes locales révoquées.

Dans une autre affaire, la BBC, à laquelle le président américain réclame 10 milliards de dollars pour un montage vidéo de l'un de ses discours jugé trompeur, a adopté une stratégie que les experts voient prendre de l'ampleur: lui demander de produire des documents financiers afin de chiffrer les dommages subis.

"C'est de loin le plus important facteur de dissuasion pour un homme qui a constamment résisté aux tentatives d'examiner son empire et sa situation financière", commente Ken Paulson.

"Discréditer les médias"

Le véritable objectif du président américain n'est toutefois pas de gagner ces procès, s'accordent les experts.

"Si l'on remonte au début de sa carrière politique, discréditer les médias d'information et se présenter lui-même comme la seule source fiable d'informations, du moins aux yeux de ses partisans, a toujours été au coeur de sa stratégie", retrace Dan Kennedy.

"Il y parvient en les insultant, en les traitant de +fake news+, en les qualifiant d'+ennemis du peuple+, et en intentant des procès", poursuit-il.

"Lui et ses avocats n'ont absolument aucune illusion quant à leurs chances de l'emporter un jour devant un tribunal. Mais cela peut prendre des années et coûter des millions de dollars, et Trump, fort de son expérience dans les affaires, sait que s'il exerce suffisamment de pression, quelqu'un finira par signer un chèque", ajoute Ken Paulson.

Dan Kennedy s'inquiète davantage d'une éventuelle offensive contre l'arrêt de la Cour suprême protégeant les journaux contre les poursuites pour diffamation par des responsables publics sauf si une "malveillance réelle" est prouvée.

"Heureusement, rien n'indique que la Cour suprême soit disposée à envisager cette idée", note-t-il.

Valeurs associées

WALT DISNEY
96,210 USD NYSE +0,08%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un cimetière sur le site d’exhumation du massacre de Volhynie de la Seconde Guerre mondiale, près du village détruit d’Ostrivky, dans la région de Volyn, le 28 juillet 2026 ( AFP / Serhii Okunev )
    Varsovie et Kiev exhument les victimes de Volhynie au cœur d’une querelle diplomatique
    information fournie par AFP 01.08.2026 07:34 

    Au milieu d'un champ de tournesols qui cache les vestiges de deux villages de l'ouest de l'Ukraine – théâtre de massacres de la Seconde Guerre mondiale – des archéologues mettent au jour les ossements de victimes, au coeur d'un différend entre Varsovie et Kiev. ... Lire la suite

  • Des hommes arrivés dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, le 31 juillet 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Après l'afflux migratoire à Ceuta, mesures sécuritaires en France et Italie
    information fournie par AFP 01.08.2026 07:05 

    L'Italie et la France durcissent samedi leurs contrôles frontaliers avec l'Espagne après l'entrée illégale cette semaine de quelque 60.000 migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, ouvrant une crise au sein de l'Union européenne. Dès jeudi, ... Lire la suite

  • Un panache de fumée s'élève le 1er août 2026 à Kiev, à la suite d'une attaque russe de missiles balistiques ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Neuf morts dans une nouvelle attaque russe de missiles balistiques à Kiev
    information fournie par AFP 01.08.2026 06:56 

    Une nouvelle attaque nocturne de missiles balistiques sur Kiev a tué neuf personnes selon un bilan annoncé samedi matin, au moment où Donald Trump tergiverse sur l'autorisation donnée ou non à l'Ukraine de produire des systèmes Patriot pour les intercepter. La ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 31/07/2026
    Top 5 IA du 31/07/2026
    information fournie par Libertify 01.08.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Crédit Agricole, Engie, Icade, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,09 +0,72%
CAC 40
8 509,64 +0,28%
EUR/USD SPOT
1,1529 0,00%
TOTALENERGIES
76,42 +1,12%
Or
4 042,68 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank