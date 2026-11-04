Vusion déploie sa plateforme de magasin connecté chez Marks & Spencer, Stifel et Citi restent à l'achat

Le groupe français fournira notamment sa solution de rails intelligents à la chaîne britannique, déjà cliente. Les analystes saluent une annonce positive.

Vusion a annoncé ce matin le déploiement de sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux points de vente Marks & Spencer. Le spécialiste de la digitalisation pour le commerce physique équipera notamment la chaîne britannique de sa plateforme de rails intelligents EdgeSense, qui relie les systèmes du magasin, l'information produit et l'activité des équipes sur l'ensemble de la surface de vente. Si le contrat pourra être étendu à d'autres magasins par la suite, le nombre de points de vente actuellement concernés, le calendrier de mise en oeuvre et la valeur du contrat n'ont pas été dévoilés.

Pour les analystes de Stifel, la nouvelle est "positive pour la crédibilité commerciale d'EdgeSense". Mais des précisions chiffrées apporteraient "une preuve plus solide" de son importance. La banque maintient sa recommandation à l'achat, avec un objectif de cours à 200 euros.

L'annonce est aussi "légèrement positive" aux yeux des analystes de Citi, "même si nous supposons que le contrat actuel est encore à petite échelle et qu'un déploiement complet n'a pas encore été confirmé". La banque reste à l'achat, avec un objectif de cours à 250 euros. Peu après midi, le titre progresse de 2,50%, à 143,70 euros.