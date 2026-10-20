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Vusion : croissance soutenue au troisième trimestre et objectifs annuels confirmés
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 17:51

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Vusion a enregistré une forte croissance de son activité au troisième trimestre 2026, portée par le déploiement de ses solutions chez Walmart aux Etats-Unis et la montée en puissance de ses revenus récurrents.

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce a réalisé un chiffre d'affaires de 433 millions d'euros en données IFRS, en hausse de 24% sur un an, et de 445 millions d'euros en données ajustées, en progression de 25%. Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus ajustés atteignent 1,284 milliard d'euros, soit une croissance de 28%, et de 41% à taux de change et droits de douane constants.

La dynamique reste particulièrement soutenue dans la zone Amériques et Asie-Pacifique, où le chiffre d'affaires ajusté progresse de 35%, à 954 millions d'euros sur neuf mois, principalement grâce aux Etats-Unis. L'activité accélère également en Europe, avec une croissance de 20% au troisième trimestre dans la zone EMEA. Parallèlement, les prises de commandes ont augmenté de 10% au troisième trimestre, à 462 millions d'euros, un niveau record pour cette période de l'année.

Les services à valeur ajoutée (VAS) constituent un autre relais de croissance majeur. Leur chiffre d'affaires a bondi de 40% sur neuf mois, à 202 millions d'euros, tandis que les revenus récurrents ont progressé de 77%, à 100 millions d'euros. Le revenu annuel récurrent (ARR) atteint désormais 154 millions d'euros, en hausse de 82% sur un an.

Fort de ces performances, Vusion confirme ses perspectives pour 2026, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires ajusté comprise entre 15% et 20% à taux de change et droits de douane constants, une hausse d'environ 40% des revenus VAS et une amélioration de plus de 100 points de base de sa marge d'EBITDA ajusté.

Le groupe présentera sa nouvelle stratégie à moyen terme le 18 novembre, lors de son Capital Markets Day à Paris.

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