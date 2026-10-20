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Vusion - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : Forte croissance au troisième trimestre, portée par la dynamique commerciale et l’accélération des revenus VAS récurrents. Perspectives annuelles 2026 confirmées.
information fournie par Boursorama CP 20/10/2026 à 17:40

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• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de 433 M€ en IFRS (+24%) et de 445 M€ en données ajustées¹ (+25%)
• Chiffre d’affaires sur 9 mois de 1 252 M€ en IFRS (+30%) et de 1 284 M€ en données ajustées¹ (+28%), en hausse de 41% à taux de change et droits de douane constants
• Prises de commandes au T3 de 462 M€ en hausse de +10% par rapport au T3 2025
• Chiffre d’affaires VAS² sur 9 mois de 202 M€ (+40%), avec 100 M€ de VAS récurrents³ (+77%) et un ARR⁴ de 154 M€ à fin T3 2026 (+82% vs Q3 25)
• Perspectives 2026 réitérées :
o Croissance du chiffre d’affaires de +15% à +20% à taux de change et droits de douane constants
o Chiffre d’affaires VAS en forte progression d’environ +40%
o Marge d’EBITDA ajusté¹ en hausse de plus de 100 pts de base

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