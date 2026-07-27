Vusion annonce un accord en vue d’acquérir In-Store Media (ISM), accélérant la création d’une plateforme de retail media digital et de publicité en magasin

L’association des solutions de Vusion et de l’expertise d’ISM vise à accélérer la digitalisation du retail media en magasin et créer de nouvelles opportunités pour les distributeurs et les marques



27 juillet 2026 – Vusion (VU - FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’intelligence artificielle, annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir In-Store Media (ISM). Basé à Barcelone, ISM est un acteur majeur du retail media en magasin, spécialisé dans la conception, le déploiement et la monétisation de campagnes publicitaires dans les points de vente.



Ce projet d’acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de Vusion pour faire du magasin un média digital et un lieu d’interactivité client en temps réel. Au cours des cinq dernières années, le retail media est devenu un levier important de rentabilité pour les distributeurs, principalement en ligne. Pourtant, l’essentiel du trafic et des décisions d’achat ont toujours lieu en magasin, où les distributeurs et les marques peuvent agir au plus près du moment d’achat. Dans un contexte où les enseignes cherchent de nouvelles sources de revenus, une meilleure collaboration avec les marques et des expériences clients plus engageantes, le média en magasin s'impose comme l'un des segments les plus dynamiques du retail media.